Сергей Тетюхин прокомментировал победу сборной России по волейболу в матче с Бразилией

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин дал комментарий по поводу победы в матче с национальной командой Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Матч получился! 3:0 – очень убедительная победа, во всяком случае, что касается счёта. По игре, по элементам – сегодня, конечно, очень хорошо работал блок. Взаимодействие, к счастью, от игры к игре становится более убедительным. Это не может не радовать.
Что касается результата – это очень важно для турнирной таблицы. Не менее важно для психологии, для будущего. Победа над Бразилией – это всегда большой шаг вперёд.
Будут ли принимать участие в других матчах игроки, которые получают чуть меньше игровой практики? Не могу вам сказать, всё будет зависеть от тактики на матч. В любом случае нам в каждой игре нужно побеждать. Следующая встреча — с Францией — тоже будет очень важна. Я думаю, что с французами, скорее всего, будут начинать те люди, которые играли сегодня», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 28 июля 2021
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