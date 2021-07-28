Сергей Тетюхин прокомментировал победу сборной России по волейболу в матче с Бразилией

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин дал комментарий по поводу победы в матче с национальной командой Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Матч получился! 3:0 – очень убедительная победа, во всяком случае, что касается счёта. По игре, по элементам – сегодня, конечно, очень хорошо работал блок. Взаимодействие, к счастью, от игры к игре становится более убедительным. Это не может не радовать.



Что касается результата – это очень важно для турнирной таблицы. Не менее важно для психологии, для будущего. Победа над Бразилией – это всегда большой шаг вперёд.



Будут ли принимать участие в других матчах игроки, которые получают чуть меньше игровой практики? Не могу вам сказать, всё будет зависеть от тактики на матч. В любом случае нам в каждой игре нужно побеждать. Следующая встреча — с Францией — тоже будет очень важна. Я думаю, что с французами, скорее всего, будут начинать те люди, которые играли сегодня», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.