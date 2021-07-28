Нагорный — о бронзе на ОИ: не получилось, потому что слабак сегодня, проиграл сам себе

Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал своё выступление в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Напомним, россиянин занял третье место.

«Я расстроен, очень расстроен. Не получилось, потому что слабак сегодня. Проиграл сам себе, в первую очередь. Сам виноват. Всё бывает, это спорт, ребята. Это как бизнес, кто-то сразу начинает успешно, а кто-то — камушек за камушком. Я надеялся, что смогу занять вторую позицию, но не третью, о третьем месте не думал. На секунду, когда пришёл на брусья, пробежала мысль «Слушай, может, сегодня комплект соберешь?» И вот, из-за этого… хочешь — получай. Как с Джином и желаниями.

Больше всего работы нужно проводить в голове, а не в зале. Ну, в зале, конечно, тоже (смеётся)», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

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