Яна Кудрявцева рассказала об ожиданиях от турнира по художественной гимнастике на ОИ-2020

Серебряный призёр Олимпиады-2016 в личном многоборье Яна Кудрявцева поделилась ожиданиями от турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Россию в личном турнире будут представлять Арина и Дина Аверины.

«В чём Дина сильнее Арины? Я считаю, что обе девочки очень сильные, а Олимпийские игры решат, кто сильнее и в физическом, и в психологическом плане. Остаётся только болеть и верить.

Кого из иностранных соперниц нужно опасаться больше других? Олимпийские игры — это другие соревнования. Очень тяжело выступать под этим давлением и с ответственностью на плечах, поэтому я считаю, что нужно опасаться всех. В любой момент ситуация может развернуться в другую сторону. Считаю, что всё равно надо быть начеку и ожидать от любой страны хорошего результата», — приводит слова Кудрявцевой «Матч ТВ».

Соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио будут проходить с 6 по 8 августа.

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