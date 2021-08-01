Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 2 августа

Завтра, 2 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 22 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 2 августа 2021 года

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал.

07:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал.

07:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал.

08:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка.

09:00. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал.

09:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка.

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А.

11:00. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал.

11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал.

12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал.

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А.

14:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал.