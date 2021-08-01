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Расписание Олимпийских игр — 2020, 2 августа, 10-й день, Олимпиада — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 2 августа
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Завтра, 2 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 22 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 2 августа 2021 года
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал.
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал.
07:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал.
07:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал.
08:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка.
09:00. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал.
09:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка.
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг. Группа А.
11:00. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал.
11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал.
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал.
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал.
12:00. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал.
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м. Финал.
13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал.
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг. Группа А.
14:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.
14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал.

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