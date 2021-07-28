Сборная России по баскету 3x3 радовалась серебру, Карпенков играл в рваной обуви. Фото

На Олимпийских играх в Токио (Япония) завершился турнир по баскетболу 3x3 среди женщин. В финале встретились сборные США и России. Матч завершился победой американок со счётом 18:15. Они завоевали золотые медали. Сборная России завершила турнир с серебряными медалями.
В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, которая набрала 6 очков.
Ранее в матче за третье место сборная Китая переиграла Францию со счётом 16:14.
Мужская сборная России в финале встречалась с Латвией. Матч завершился победой сборной Латвии со счётом 21:18.
Бронзовые медали в мужском баскетболе 3x3 завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли бельгийцев со счётом 21:10.
Лучшие кадры с матчей мужской и женской сборных России со сборными США и Латвии в баскетболе 3х3 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 28 июля 2021
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