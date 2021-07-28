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Олимпийский чемпион Храмцов рассказал, как долго будет восстанавливаться после травмы

Олимпийский чемпион Храмцов рассказал, как долго будет восстанавливаться после травмы
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Российский тхэквондист Максим Храмцов, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, по возвращении в Россию рассказал о сроках восстановления от травмы, полученной на Играх.

У Храмцова подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Травму спортсмен получил уже в первом поединке Игр, но сумел выиграть ещё две встречи.

«Сейчас надо залечить руку и восстановиться. В Токио врачи не увидели точно, что я повредил. В России пройду обследование. Думаю, восстановление займёт около месяца, как и в прошлый раз. Хочу поехать в Париж, до Олимпийских игр осталось всего три года. Сложнее с подготовкой не будет, всё будет нормально», — приводит слова Храмцова РИА «Новости».

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