«Даже немного стыдно». Никита Нагорный обратился к болельщикам после бронзы в многоборье

Олимпийский чемпион в команде Никита Нагорный поблагодарил болельщиков за поддержку во время соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
Нагорный завоевал бронзу, уступив 0,434 балла победителю, японцу Даики Хасимото. Серебряному призёру Жотэн Сяо из Китая Никита проиграл 0,034 балла. Далалоян занял шестое место. Ранее в командном многоборье российские гимнасты впервые за четверть века завоевали золотые медали, победив Японию и Китай.
«Сегодня бронза, первая личная олимпийская медаль! Надо радоваться, но мог лучше, даже немного стыдно — и судейство здесь ни при чём! Спасибо всем, кто верил, болел и переживал», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 28 июля 2021
-
22:15
-
21:55
-
21:39
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:44
-
20:43
-
20:41
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:50
-
19:50
-
19:30
-
19:25
-
19:05
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:20
-
18:16