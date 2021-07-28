«Даже немного стыдно». Никита Нагорный обратился к болельщикам после бронзы в многоборье

Олимпийский чемпион в команде Никита Нагорный поблагодарил болельщиков за поддержку во время соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Нагорный завоевал бронзу, уступив 0,434 балла победителю, японцу Даики Хасимото. Серебряному призёру Жотэн Сяо из Китая Никита проиграл 0,034 балла. Далалоян занял шестое место. Ранее в командном многоборье российские гимнасты впервые за четверть века завоевали золотые медали, победив Японию и Китай.

«Сегодня бронза, первая личная олимпийская медаль! Надо радоваться, но мог лучше, даже немного стыдно — и судейство здесь ни при чём! Спасибо всем, кто верил, болел и переживал», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

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