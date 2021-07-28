Мама пловца Малютина: всегда говорила Мартину, что он будет олимпийским чемпионом
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Светлана Алексеева, мама российского пловца Мартина Малютина, который выиграл серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио, дала комментарий по поводу карьеры сына.
«Мартина отдали в плавание с семи лет. Сначала сын интересовался хоккеем, но не прошёл из-за проблем с позвоночником и поэтому его отдали в плавание.
Я всегда говорила Мартину, что он будет олимпийским чемпионом. Это наша цель. И я благодарна своему сыну за его трудолюбие. Всегда вставали рано, в 5 утра, и он никогда не говорил «Я не хочу» или «Я не пойду». Ему это нравилось, и спорт – это наше обоюдное желание. Мне было легко с ним. Я и сестра его всегда поддерживали.", — приводит слова Светланы «Р-спорт».
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