Исинбаева — о российских легкоатлетах: я жду побед от каждого, Олимпиада непредсказуема

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от соревнований по лёгкой атлетике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Жду выступления российских легкоатлетов с трепетом и волнением. У нас, знаете, одна обойма только. Нет запасных патронов, поэтому стрелять надо сразу на поражение (смеётся).
Если из 10 наших спортсменов половина возьмёт медали — будет просто великолепно. Если треть — тоже прекрасно.
Я не буду называть имена, чтобы никого не обидеть. Жду побед от всех и каждого. Сами видите, Олимпиада непредсказуема. Иногда фавориты сыпятся, а те, на кого не ставили — показывают лучшие результаты в своей жизни", — приводит слова Исинбаевой Олимпийский комитет России.
- 28 июля 2021
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