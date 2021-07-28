Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Исинбаева — о российских легкоатлетах: я жду побед от каждого, Олимпиада непредсказуема

Исинбаева — о российских легкоатлетах: я жду побед от каждого, Олимпиада непредсказуема
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от соревнований по лёгкой атлетике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Жду выступления российских легкоатлетов с трепетом и волнением. У нас, знаете, одна обойма только. Нет запасных патронов, поэтому стрелять надо сразу на поражение (смеётся).

Если из 10 наших спортсменов половина возьмёт медали — будет просто великолепно. Если треть — тоже прекрасно.

Я не буду называть имена, чтобы никого не обидеть. Жду побед от всех и каждого. Сами видите, Олимпиада непредсказуема. Иногда фавориты сыпятся, а те, на кого не ставили — показывают лучшие результаты в своей жизни", — приводит слова Исинбаевой Олимпийский комитет России.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021