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Олимпийские игры — 2021, 29 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпийские игры — 2020, 29 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций
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29 июля в шестой день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 13 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День шестой, 29 июля. Расписание телетрансляций

02:25. Академическая гребля. «Матч ТВ».
04:40. Плавание. Финалы. «Матч ТВ».
08:30. Стрельба стендовая. Трап. Женщины. Трап. Мужчины «Россия 1».
09:30. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины. Регби-7. Первый канал.
09:50. Гребной слалом. Каноэ-одиночки. Женщины. Финал. «Матч ТВ».
10:25. Волейбол. Женщины. Россия — Китай. Первый канал.
10:55. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Латвия. «Матч ТВ».
11:00. Дзюдо. Женщины, 78 кг. Мужчины, 100 кг.
12:55. Плавание. Предварительные заплывы. «Матч ТВ».
13:00. Регби-7. Женщины. Группа A. Россия — Кения. Сайт Первого канала
13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. Венгрия — Россия. Первый канал
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство. «Россия 1».
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал «Матч! Страна».

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Олимпиада-2020. 29 июля. Россию ждёт ещё одно золото в спортивной гимнастике? Олимпиада-2020. 29 июля. Россию ждёт ещё одно золото в спортивной гимнастике?
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