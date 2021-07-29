Олимпийские игры — 2020, 29 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

29 июля в шестой день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 13 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.
Олимпийские игры в Токио. День шестой, 29 июля. Расписание телетрансляций
02:25. Академическая гребля. «Матч ТВ».
04:40. Плавание. Финалы. «Матч ТВ».
08:30. Стрельба стендовая. Трап. Женщины. Трап. Мужчины «Россия 1».
09:30. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины. Регби-7. Первый канал.
09:50. Гребной слалом. Каноэ-одиночки. Женщины. Финал. «Матч ТВ».
10:25. Волейбол. Женщины. Россия — Китай. Первый канал.
10:55. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Латвия. «Матч ТВ».
11:00. Дзюдо. Женщины, 78 кг. Мужчины, 100 кг.
12:55. Плавание. Предварительные заплывы. «Матч ТВ».
13:00. Регби-7. Женщины. Группа A. Россия — Кения. Сайт Первого канала
13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. Венгрия — Россия. Первый канал
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство. «Россия 1».
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал «Матч! Страна».
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