Олимпийские игры — 2020, 29 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

29 июля в шестой день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 13 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День шестой, 29 июля. Расписание телетрансляций

02:25. Академическая гребля. «Матч ТВ».

04:40. Плавание. Финалы. «Матч ТВ».

08:30. Стрельба стендовая. Трап. Женщины. Трап. Мужчины «Россия 1».

09:30. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины. Регби-7. Первый канал.

09:50. Гребной слалом. Каноэ-одиночки. Женщины. Финал. «Матч ТВ».

10:25. Волейбол. Женщины. Россия — Китай. Первый канал.

10:55. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Латвия. «Матч ТВ».

11:00. Дзюдо. Женщины, 78 кг. Мужчины, 100 кг.

12:55. Плавание. Предварительные заплывы. «Матч ТВ».

13:00. Регби-7. Женщины. Группа A. Россия — Кения. Сайт Первого канала

13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. Венгрия — Россия. Первый канал

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство. «Россия 1».

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал «Матч! Страна».

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