Хорватская двойка завоевала золото в академической гребле на Олимпийских играх

Хорватская двойка Мартин Синкович и Валент Синкович завоевали золото в академической гребле. Они прошли дистанцию за 6:15.29.

Второе место заняли румыны Мариуш Комьюк и Чиприан Тудос, которые показали время 6:16.58. Бронзовые награды завоевали канадцы Кай Лангерфельд и Конлин Маккейб, показавшие время 6:20.43.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.