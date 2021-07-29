Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде

Российская женская двойка Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле. Россиянки показали время 6:51.45.

Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзу завоевали канадки Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.