Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде
Поделиться
Российская женская двойка Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле. Россиянки показали время 6:51.45.
Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзу завоевали канадки Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Комментарии
- 29 июля 2021
-
04:28
-
04:23
-
04:05
-
03:40
-
03:35
-
03:26
-
02:51
-
02:15
-
01:42
-
00:56
-
00:49
- 28 июля 2021
-
23:52
-
23:34
-
23:29
-
22:52
-
22:44
-
22:15
-
21:55
-
21:39
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:44
-
20:43
-
20:41
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:50
-
19:50
-
19:30
Партнерский контент