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Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде

Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде
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Российская женская двойка Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле. Россиянки показали время 6:51.45.

Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзу завоевали канадки Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Двойка. Финал А
29 июля 2021, четверг. 03:30 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
6:50.19
2
Россия
6:51.45
3
Канада
6:52.10
Комментарии
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