Орябинская — о серебре Олимпиады в гребле: трудно поверить в это, осознать

Россиянка Елена Орябинская прокомментировала завоеванное серебро в паре с Василисой Степановой в академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

«Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады! На Олимпийских играх все очень сильные, и все экипажи со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли максимально, просто в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил и надо выложиться полностью. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня по полной», — приводятся слова Орябинской в официальном телеграм-канале ОКР.

Россиянки показали время 6:51.45. Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзу завоевали канадки Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).