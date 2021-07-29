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Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле на ОИ-2021 с первого места

Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле на ОИ-2020 с первого места
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Россиянка Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде в Токио. Россиянка стала лучшей в полуфинале, показав результат 7:23.61.

Ранее российская женская двойка Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевала серебро в академической гребле. Россиянки показали время 6:51.45.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B
29 июля 2021, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Эмма Твигг
Новая Зеландия
7:20.70
2
Анна Пракатень
Россия
7:23.61
3
Виктория Торнли
Великобритания
7:25.12
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Новости. Олимпиада 2020
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