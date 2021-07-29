Украинец Михаил Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук занял третье место в заплыве на 800 м вольным стилем. Украинец показал время 7:42.33.

Золото завоевал представитель США Роберт Финке, который прошёл дистанцию за 7:41.87. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери, который показал время 7:42.11.

Ещё один украинец Сергей Фролов занял шестое место.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.