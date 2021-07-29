Ирландцы выиграли золото в академической гребле на Олимпиаде-2020 в Токио

Гребцы из Ирландии выиграли золото в двойке парной (лёгкий вес) на летних Олимпийских играх в Токио. Серебро завоевали немцы, бронзу — итальянцы.

Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Лёгкий вес. Двойка парная

1. Ирландия (Финтан Маккарти, Пол О'Доннован) — 6.06,43.

2. Германия (Йонатана Роммельман, Джейсон Осборн) — 6.07,29.

3. Италия (Стефано Оппо, Пьетро Рута) — 6.14,30.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.