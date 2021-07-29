Чупков: думаю, сегодня был один из последних моих стартов на высоком международном уровне

Российский пловец Антон Чупков не исключил, что провёл своё последний заплыв в профессиональной карьере.

«Несмотря на то, что я совсем чуть-чуть проиграл в борьбе за медаль, у меня улыбка на лице. Ничего плохого не скажу. Это спорт, что поделать. Поражения должны случаться. Я отдался на 100 процентов. Понял, что сделал всё, к чему я был готов, ни больше, ни меньше. Я выдал сегодня максимум, кажется.



Сложно сказать, что пошло не так. Возможно, сказался год, который вылетел, но условия у всех были равными. Будем анализировать всю проделанную работу. Подготовка проходила без перебоев, всё было нормально. Может быть, я с эмоциями чуть не справился, с волнением. Но по дистанции я шёл неплохо, и для утреннего заплыва этот результат — один из лучших в мире.



Париж-2024 — следующая цель? Нет. Следующая цель — радоваться жизни. Продолжать жизнь, но уже, наверное, без плавания. Я думаю, что сегодня был один из последних моих стартов на высоком международном уровне. Я хочу начать развиваться дальше. Не хочу больше жить на сборах. Я столько лет уже вне дома. Понимаю, что это работа спортсмена, но хочу переключиться и пожить немного по-другому", — передаёт слова Чупкова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.

Победителем заплыва стал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38). Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.01). Замкнул призовую тройку финн Матти Маттссон (2:07.13).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.