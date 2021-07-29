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Россиянка Василиса Степанова прокомментировла завоевание серебра на Олимпиаде-2021 в Токио

Россиянка Василиса Степанова прокомментировла завоевание серебра на Олимпиаде-2020 в Токио
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Россиянка Василиса Степанова поделилась эмоциями от завоевания серебра в парной двойке на Олимпиаде-2020 в Токио. Она выступала в дуэте с Еленой Орябинской.

«Безгранично рады серебру. Это не описать никакими эмоциями, никакими словами. Все спортсмены, которые выступают на Олимпиаде, стремятся на пьедестал, и мы в том числе. Честно говоря, я старалась не думать об этом, не загоняться. Как будет — так будет. Но очень хотела отдать все силы, чтобы после гонок не жалеть о том, что я чего-то не сделала. Мы выложились полностью», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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