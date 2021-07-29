Светлана Чимрова стала пятой в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде-2020

Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио. Золото выиграла китаянка Юйфэй Чжан. Серебро и бронзу завоевали американки — Реган Смит и Хали Фликинджер соответственно.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Баттерфляй. 200 м
1. Юйфэй Чжан (Китай) — 2.03,86 (олимпийский рекорд)
2. Реган Смит (США) — 2.05,30.
3. Хали Фликинджер (США) — 2.05,65...
5. Светлана Чимрова (Россия) — 2.07,70.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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