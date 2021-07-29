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Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу Олимпиады-2021 на дистанции 100 м вольным стилем

Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу ОИ-2020 на дистанции 100 м вольным стилем
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Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем. Золото с олимпийским рекордом выиграл американец Кейлеб Дрессел. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м вольным стилем
1. Кейлеб Дрессел (США) — 47,02 (олимпийский рекорд).
2. Кайл Челмерс (Австралия) — 47,08.
3. Климент Колесников (Россия) — 47,44.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
29 июля 2021, четверг. 05:37 МСК
Окончено
1
Кейлеб Дрессел
США
47.02
2
Кайл Челмерс
Австралия
47.08
3
Климент Колесников
Россия
47.44
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