Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу ОИ-2020 на дистанции 100 м вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем. Золото с олимпийским рекордом выиграл американец Кейлеб Дрессел. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м вольным стилем

1. Кейлеб Дрессел (США) — 47,02 (олимпийский рекорд).

2. Кайл Челмерс (Австралия) — 47,08.

3. Климент Колесников (Россия) — 47,44.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.