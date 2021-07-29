Дзюдоистка Александра Бабинцева вышла в 1/8 финала Олимпийских игр
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Российская дзюдоистка (до 78 кг) Александра Бабинцева вышла в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. В 1/16 финала россиянка победила представительницу Конго Мари Брансер.
В 1/8 финала Бабинцева встретится с дзюдоисткой из Косово Лорианой Кукой. Бой состоится сегодня, 29 июля.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако, из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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