Дзюдоист Нияз Ильясов вышел в четвертьфинал Олимпийских игр

Российский дзюдоист Нияз Ильясов (до 100 кг) вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио.

На стадии 1/8 финала россиянин победил представителя Венгрии Миклоша Кирьенича. В четвертьфинале турнира Ильясов встретится с португальцем Жорже Фонсекой, который в своем бою 1/8 финала победил немца Тома Никифорова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.