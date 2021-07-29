Пловец Рылов – о выходе в финал Олимпиады: пока тяжеловато заходит

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал выход в финал Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м на спине.

«Пока тяжеловато заходит. Особенно вчера, отходняк от 200-ки никто не отменял. Сейчас тренер скажет, над чем работать, — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Россиянин показал время 1:54.45. На втором месте финишировал венгр Телегди Адами, показав результат 1:56.19. Замкнул тройку представитель Польши Радослав Кавецки. Он прошёл дистанцию за 1:56.68. Таким образом, Рылов вышел в финал Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.