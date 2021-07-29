Россиянка Наталья Афремова вышла в полуфинал турнира на BMX на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка заняла четвертое место в своём заезде, которое позволило ей пройти в полуфинал турнира. Ещё одна россиянка Наталья Суворова финишировала на пятом месте в своём заезде и не смогла выйти в полуфинал.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.