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Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде

Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде
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Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио.

В квалификации россиянка заняла четвертое место, набрав 292 очка. В финал прошли 8 лучших участниц. В финале также выступит представительница Украины Елена Костевич, которая в квалификации заняла шестое место.

Ранее Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация. Точность
29 июля 2021, четверг. 03:00 МСК
Окончено
1
Зорана Арунович
Сербия
296-11x
2
Анна Коракаки
Греция
294-12x
3
Антоанета Костадинова
Болгария
293-6x
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