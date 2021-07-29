Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде

Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио.

В квалификации россиянка заняла четвертое место, набрав 292 очка. В финал прошли 8 лучших участниц. В финале также выступит представительница Украины Елена Костевич, которая в квалификации заняла шестое место.

Ранее Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.