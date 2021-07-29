Россиянин Алексей Алипов не вышел в финал Олимпиады-2020 в трапе

Россиянин Алексей Алипов не сумел пробиться в финал летних Олимпийских игр-2020 в стендовой стрельбе в трапе. По итогам перестрелки он занял восьмое место. В финал вышли шесть участников с лучшими результатами.

Ранее в финал соревнований у женщин не смогли выйти россиянки Дарья Семьянова и Екатерина Субботина.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.