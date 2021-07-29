Бабинцева проиграла японке Хамаде и не смогла выйти в полуфинал турнира по дзюдо

Российская дзюдоистка Александра Бабинцева (до 78 кг) не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр.

На стадии четвертьфинала россиянка уступила представительнице Японии Сори Хамаде и завершила участие в турнире. Напомним, В 1/8 финала Бабинцева победила представительницу Косово Лориану Куку, а в В 1/16 финала россиянка одолела дзюдоистку из Конго Мари Брансер.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.