Губерниев — о выступлении российских пловцов на ОИ-2020: понимаешь, что что-то идёт не так

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских пловцов на летних Олимпийских играх в Токио.

«То, как тренеры по плаванию команду в целом готовили, это очень большой вопрос. И глядя на Темникову… Ну и как-то действительно понять, что, может, Ефимова чуть лучше готова на 200 м. Понятно, чтобы если бы команда рвала всех, может, никто и не заметил бы такого провала одной спортсменки.

Но, с другой стороны, ты понимаешь, что что-то идёт не так. И спинисты вытаскивают команду фактически. Спинисты, которые и в кроле вытаскивают. В общем, вопросы к тренерам плавательной сборной как ни крути. Верим. Впереди Рылов и Чикунова", — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.