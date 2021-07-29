Российская гимнастка Лилия Ахаимова может завершить карьеру после золота ОИ-2020

Российская гимнастка Лилия Ахаимова, которая на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала золотую медаль в командном многоборье, может завершить карьеру. Об этом рассказала тренер спортсменки Вера Киряшова.
«О послеолимпийских планах мы с Лилией ещё не говорили. Но, я думаю, ей надо поставить заключительную точку, всё-таки ей уже 24 года, у неё больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у неё давно, я её уже взяла к себе с разбитыми голеностопами.
Я думаю, ей стоит дать дорогу молодым. Пусть спокойно занимается личной жизнью и чем угодно ещё. Думаю, Лилия тоже склоняется к уходу. Сейчас ей очень тяжело преодолевать всё», — цитирует Киряшову ТАСС.
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