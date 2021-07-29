Всероссийская федерация плавания отреагировала на слова Антона Чупкова о возможном уходе

Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников прокомментировал слова российского пловца Антона Чупкова о возможном завершении карьеры. Ранее Чупков, который занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио, заявил, что это, возможно, был один из последних его стартов на высоком международном уровне.
«Я думаю, это заявление сделано под влиянием эмоций и прочего, взвешенное решение придёт чуть позже, и я рассчитываю, что это решение будет в пользу продолжения карьеры.
Знаю по своему опыту, что поражения учат большему, чем победы. Должно пройти время, чтобы Антон успел всё обдумать», — цитирует Сальникова «Р-Спорт».
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