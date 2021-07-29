Симона Байлз: я больше, чем мои достижения и гимнастика

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз прокомментировала своё снятие с многоборья на Олимпийских играх в Токио.
«Выражение любви и поддержки, которые я получила, заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика, в которые я никогда раньше не верила», — написала американка в своём «твиттере».
27 июля Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.
Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.
- 29 июля 2021
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