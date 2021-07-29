Винер-Усманова: российские «художницы» тренируются там, куда муха не пролетит

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о подготовке подопечных к олимпийскому турниру в Токио. В настоящее время сборная России по художественной гимнастике находится во Владивостоке, где продолжает подготовку к ОИ-2020.
«3 августа все наши девочки приезжают в японскую столицу. 4 августа — тренировка, 5-го — опробование, а 6-го начинаются соревнования.
Во Владивостоке они разместились на острове Русский в университете. Туда муха не пролетит. Тренируются девочки на «Фетисов-Арене», где растопили лед и сделали огромную площадку. Российские гимнастки там совершенно одни, туда никого не допускают. Они приезжают туда утром и уезжают затемно. Днем им привозят что-то поесть, они отдыхают в раздевалках на раскладушках, чтобы не тратить время на переезды», — сказала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ».
Соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 6 по 8 августа.
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