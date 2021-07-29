Словачка Зузана Стефечекова выиграла золото ОИ-2020 в трапе, установив олимпийский рекорд

Словачка Зузана Стефечекова выиграла золото Олимпиады-2020 в стендовой стрельбе в трапе, установив олимпийский рекорд. Серебряным призёром стала американка Кейл Браунинг. Бронза досталась Алессандре Перильи из Сан-Марино.

Стендовая стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Трап

1. Зузана Стефечекова (Словакия) — 43 (олимпийский рекорд).

2. Кейл Браунинг (США) — 42.

3. Алессандра Перильи (Сан-Марино) — 29.

Россиянки Дарья Семьянова и Екатерина Субботина не смогли выйти в финал.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.