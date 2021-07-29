Россиянка Алсу Миназова не вышла в финал в гребном слаломе на каноэ на ОИ-2020

Россиянка Алсу Миназова не смогла выйти в финал Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на каноэ-одиночке. Россиянка показала лишь 14-й результат в полуфинале, в то время как нужно было пробиться в первую десятку. Результат Миназовой — 2.15,80, в том числе 6 секунд штрафа. Лучший результат показала австралийка Джессика Фокс: 1.50,59.

Финал также состоится сегодня, 29 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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