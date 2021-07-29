Губерниев: как сохранить успех в гребле – загадка. В Серебряном Бору понастроили коттеджи

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание россиянками Василисой Степановой и Еленой Орябинской серебра Олимпиады-2020 в академической гребле.
«Это одна из главных российских сенсаций на Олимпиаде. Невозможно было представить три финала, тем более в так называемых мелких лодках. Пришли новые тренеры: итальянец и прибалт. У нас последний финал в одиночке был в 1988 году, а медаль у нас сегодня первая – за 17 лет вообще и первая за 21 год – у женщин. Это серебро – действительно как золото, новозеландки всё-таки лучшие в мире. Когда наши попали в финал, я был приятно удивлён: думал, что здорово будет взять бронзу. Но они гребли как богини! Надеюсь, Аня Пракатень ещё выиграет золото – будет сложно, но оно очень нужно.
Как сохранить этот успех – загадка, у нас в Серебряном Бору, где наши отцы создавали инфраструктуру, понастроили коттеджи. А вид спорта гребля – дотационный, важно продолжать его развивать. Сейчас успех во многом благодаря тренерам – у грамотных людей надо учиться и развивать успех», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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