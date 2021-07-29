Канадская пловчиха из-за проблем со зрением не поняла, что стала олимпийской чемпионкой
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Канадская пловчиха азиатского происхождения Маргарет Макнил завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
После того, как канадка закончила заплыв, она не знала, кто стал олимпийской чемпионкой. Из-за плохого зрения ей пришлось прищуриться, чтобы разглядеть табло с результатами, однако 21-летняя спортсменка всё равно ничего не увидела на нём.
Эта награда стала первым золотом для сборной Канады на Олимпиаде в Токио.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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