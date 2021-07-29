Дзюдоистка Таймазова: говорили, что победе японки поспособствуют. Не думала, что так нагло

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали в категории до 70 кг на Олимпиаде-2020 в Токио. По словам спортсменки, она проиграла японке в полуфинале не в последнюю очередь из-за судей, не заметивших запрещённый приём в исполнении соперницы.

«Говорили, что её победе будут максимально способствовать – это если выражаться цензурно. Я догадывалась, что будет очень тяжело, но не думала, что настолько нагло. Представить не могла, что будет столько предвзятости – это чуть-чуть некрасиво.

Помню всё до того момента, как я уснула. Чувствовала, что меня душат, и у меня было время сдаться. Усну или сдамся. Но я выбрала – не сдаваться! А вдруг соскочит приём или ещё что-то. А потом просыпаешься и думаешь – уснул и всё», — цитирует Таймазову ТАСС.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.



