Артур Далалоян прокомментировал снятие Симоны Байлз с личного и командного многоборья

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян поделился мнением о четырёхкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Симоне Байлз. На Олимпиаде-2020 в Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем объявила о решении не участвовать в личном многоборье.

«Я сразу понимаю, насколько разные темпераменты и менталитет, воспитание и отношение ко всему этому в России и США. Но она всё-таки девочка, пусть с невероятными и сложными прыжками. А во-вторых, у них по-другому на это смотрят. Особенно когда у человека уже есть большое количество золотых олимпийских медалей.

Сейчас она прокомментировала эту ситуацию, что, мол, мы должны защищать своё тело, моральное состояние и не делать того, что от нас ждёт весь мир», — приводит слова Далалояна ТАСС.

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