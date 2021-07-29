Главный тренер сборной России прокомментировал победу рапиристок над США в полуфинале ОИ

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов прокомментировал победу российских рапиристок в полуфинале командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале ОИ-2020 Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одолели сборную США со счётом 45:42.

«Вы сами всё видели. Встреча была очень тяжелая, по её ходу мы постоянно проигрывали. Но, несмотря на это, смогли переломить и в итоге победить.

Лариса всю жизнь была командным бойцом и в этот раз показала: не сломаете, мол, меня никак. Ну и Инна молодец. Она понимала, что является локомотивом, но и в этот раз надёжно, невзирая на все трудности, потащила за собой.

Я представляю, как было ей трудно, какое давление она испытывала, оно на ней лежит всегда. Этот реванш с Кифер (которой Дериглазова уступила в финале индивидуальных соревнований в Токио. — Прим. «Чемпионата») стал огромным облегчением для всей команды. Нам нельзя было проигрывать, нельзя! Мы не имели права оставаться без медали в такой ситуации», — цитирует Мамедова «Р-Спорт».

В финале россиянки встретятся с француженками. Американки в противостоянии за бронзу сразятся с итальянками. Начало финала запланировано на 13:55 мск.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.



