Журова: серебро в гребле – главное чудо России на Олимпиаде в Токио

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала завоёванные медали российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
«Серебро в гребле – главное чудо России на Олимпиаде в Токио. Вообще сейчас наше выступление называют серебряным дождём, сегодня хотелось бы золота. Понятно, что в гребле золота много лет, так что тут главное – прорыв. Это должно позитивно отразиться на всей команде – надеюсь, что так будет, и наши завоюют ещё медали.
Бронза пловца Климента Колесникова – нормальный результат, он же на спине лучше. А что касается выступлений девушек, то, к сожалению, тут большой вопрос адаптации. С одной стороны – это оправдание, но с другой – все же находятся в таких условиях. Кто-то её проходит, кто-то нет. Но в «медалоёмких» видах спорта всегда хочется большего, надеюсь, они будут – а с вердиктами пока подождём», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 июля 2021
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