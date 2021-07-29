Журова: серебро в гребле – главное чудо России на Олимпиаде в Токио

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала завоёванные медали российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Серебро в гребле – главное чудо России на Олимпиаде в Токио. Вообще сейчас наше выступление называют серебряным дождём, сегодня хотелось бы золота. Понятно, что в гребле золота много лет, так что тут главное – прорыв. Это должно позитивно отразиться на всей команде – надеюсь, что так будет, и наши завоюют ещё медали.



Бронза пловца Климента Колесникова – нормальный результат, он же на спине лучше. А что касается выступлений девушек, то, к сожалению, тут большой вопрос адаптации. С одной стороны – это оправдание, но с другой – все же находятся в таких условиях. Кто-то её проходит, кто-то нет. Но в «медалоёмких» видах спорта всегда хочется большего, надеюсь, они будут – а с вердиктами пока подождём», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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