Валерий Карпин обратился к женской сборной России по гандболу перед матчем на ОИ. Видео

Футболисты «Ростова» и главный тренер клуба и сборной России по футболу Валерий Карпин поддержали женскую сборную России по гандболу в преддверии решающих матчей на Олимпиаде-2020 в Токио.
В «инстаграме» «Ростова» появился ролик, в котором показано, как футболисты перебрасываются мячом, называя, имена гандболисток, а в конце появляется Карпин.
«Девчонки, футбольный клуб «Ростов» желает вам удачи в этом предстоящем важнейшем матче. Тем более наших девчонок там много. Поэтому мы в вас верим. Вы должны всех обыграть», — сказал тренер.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Ростова».
В первом матче на ОИ-2020 российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24), а затем разгромно проиграли Швеции (24:36). Сегодня, 29 июля, они сыграют с Венгрией, также у них в группе Испания и Франция.
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- 29 июля 2021
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