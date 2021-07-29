Российская дзюдоистка Александра Бабинцева потеряла шансы на медаль на ОИ-2020

Российская дзюдоистка Александра Бабинцева, выступающая в весовой категории до 78 кг, проиграла бразильянке Майре Агияр в утешительном раунде на Олимпиаде-2020 в Токио, вследствие чего не вышла в бронзовый финал, потеряв таким образом шансы на медаль. Агияр одержала чистую победу (иппон), Бабинцева получила дисквалификацию за три предупреждения.
Ранее на стадии четвертьфинала Бабинцева уступила представительнице Японии Сори Хамаде. В 1/8 финала россиянка победила представительницу Косово Лориану Куку, а в 1/16 финала одолела дзюдоистку из Конго Мари Брансер.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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- 29 июля 2021
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