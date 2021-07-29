Японская дзюдоистка Сори Хамада выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Японская дзюдоистка Сори Хамада завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 78 кг. В финале она победила представительницу Франции Маделен Малонга.

Обладателями бронзы стали немка Анна-Мария Вагнер и бразильянка Майра Агияр.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.