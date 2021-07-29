Юлия Ефимова прокомментировала конфликт Даниила Медведева с журналистом

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала конфликт, возникший между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.

«Медведев правильно ответил журналисту. Меня здесь особо не спрашивали, но была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», — цитирует Ефимову ТАСС.

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