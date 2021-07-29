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Женская сборная России по регби-7 разгромила Кению на ОИ-2020

Женская сборная России по регби-7 разгромила Кению на ОИ-2020
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Женская сборная России одержала первую победу на турнире по регби-7 на Олимпийских играх в Токио. В матче второго тура россиянки победили национальную команду Кении со счётом 35:12. Ранее в первом туре россиянки проиграли Великобритании (12:14).

Завтра, 30 июля, Россия проведёт третий, последний матч группового этапа, соперником станет Новая Зеландия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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