Российская рапиристка Марта Мартьянова получила травму в финале командного турнира ОИ-2020

Российская рапиристка Марта Мартьянова получила травму ноги в ходе финала командного турнира Олимпиады-2020 в Токио, в котором сборной России противостоят француженки. Спортсменке на протяжении пяти минут оказывали помощь, она всё же сумела вернуться на помост.
На момент публикации новости Россия ведёт в противостоянии с Францией со счётом 11:7.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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