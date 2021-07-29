Чемпион ОИ Колобков отреагировал на золото российских рапиристок на Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский чемпион 2000 года в шпаге, бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал победу российских рапиристок в командном турнире на Олимпиаде 2020 года в Токио. В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.
«Закономерная медаль для нашей сборной. Очень рад, что выиграли в полуфинале у Америки, потому что отрыв был шаткий, сложнейшая встреча. Также рад, что Дериглазова вырвала победу у Кифер. Что касается последующей медали, она выстраданная и заслуженная. Наши девушки показали всему миру команду. У нас есть отличные перспективы для роста в женской рапире.
Для Мартьяновой это был первый опыт, особые соревнования, которые запомнятся ей навсегда. У неё есть все шансы выигрывать дальше, учась на опыте Дериглазовой и Коробейниковой. Через три года мы сможем улучшить наши результаты», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 29 июля 2021
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:19
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:45
-
14:37
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:16