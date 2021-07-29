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Китаянка Мэн Чэнь выиграла золото Олимпиады-2021 в Токио в настольном теннисе

Китаянка Мэн Чэнь выиграла золото Олимпиады-2020 в настольном теннисе
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Китаянка Мэн Чэнь завоевала золото в настольном теннисе на летних Олимпийских играх в Токио. В финальном матче она победила соотечественницу Ин Ша Сунь со счётом 4:2 (9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9).

В противостоянии за бронзу японка Мима Ито обыграла Мэн Юй Юй из Сингапура — 4:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7, 11:6).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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