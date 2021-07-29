Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В Госдуме отреагировали на золото российских рапиристок в командном турнире на ОИ-2021

В Госдуме отреагировали на золото российских рапиристок в командном турнире на ОИ-2020
Комментарии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских рапиристок в командном турнире на Олимпиаде 2020 года в Токио. В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.

«Отличное командное выступление! Золото рапиристок в командном турнире говорит о том, что у России мощная и сильная команда. Фехтование на Олимпиаде в Токио вызывает исключительно положительные эмоции. Вспомните, в личных соревнованиях у нашей команды тоже хорошие результаты.

Поздравляю всю команду фехтования России, семьи и болельщиков. Золото в команде — это отличный подарок для всех нас. Мы два дня не видели золотых медалей — сегодня исправляемся. Девчонки отработали на все сто. У нас самая лучшая команда в мире. Мы вами гордимся!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021