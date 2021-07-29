В Госдуме отреагировали на золото российских рапиристок в командном турнире на ОИ-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских рапиристок в командном турнире на Олимпиаде 2020 года в Токио. В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.
«Отличное командное выступление! Золото рапиристок в командном турнире говорит о том, что у России мощная и сильная команда. Фехтование на Олимпиаде в Токио вызывает исключительно положительные эмоции. Вспомните, в личных соревнованиях у нашей команды тоже хорошие результаты.
Поздравляю всю команду фехтования России, семьи и болельщиков. Золото в команде — это отличный подарок для всех нас. Мы два дня не видели золотых медалей — сегодня исправляемся. Девчонки отработали на все сто. У нас самая лучшая команда в мире. Мы вами гордимся!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 29 июля 2021
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:19
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:45
-
14:37
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:16