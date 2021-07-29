Яна Егорян — о победе российских рапиристок: Мартьянова — красотка, ей отдельный респект

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян отреагировала на победу российских рапиристок в командном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Олимпийскими чемпионками в составе сборной России стали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина.
«Я смотрю, как Эльдар Мамедов расцеловывает девочек, безумна рада за них, они огромные молодцы. Мартьянова — красотка, ей отдельный респект. В 22 года, участвуя только в командных соревнованиях, она показала максимальный результат. Это очень хорошая новость, я очень рада за наших девчонок, которые всё-таки забрали золото», — цитирует Егорян сайт «Матч ТВ».
В финале россиянки победили сборную Францию со счётом 45:34. В ходе поединка Мартьянова получила травму ноги. Спортсменке на протяжении пяти минут оказывали помощь, она всё же сумела вернуться на помост.
- 29 июля 2021
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